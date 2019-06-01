» أبل في ورطة بعد اختراق أجهزة آيفون

كشفت مصادر مطلعة عن أن خصوصية أجهزة آيفون تم اختراقها، وأن التطبيقات الموجود في متجرها على الإنترنت تلعب دورًا كبيرًا في انتهاك هذه الخصوصية، ما يضع شركة "أبل" في مأزق.

وتبين أن معظم التطبيقات تتعقب مستخدميها بطرق لا يمكن تجنبها، حتى لو تم تعطيل بعض خصائص الخصوصية في هواتف أبل الذكية.

ومن أبرز هذه التطبيقات واحد للأطفال يُدعى Curious World ، حيث اتضح أن التطبيق يجمع أعمار مستخدميه وأسمائهم، وغيرها من البيانات، ومن ثم يتم إرسالها إلى شركة فيسبوك.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة كوريوس وورلد، أبهي آريا،: “كانت هناك بعض الخصائص التي تمكن الآخرين من اختراق التطبيق، وكانت هذه الميزات ترسل البيانات عن طريق الخطأ”.

ولفت إلى أن هذه المعلومات لم تستخدم من قبل الشركة أو فيسبوك، مشيرا إلى أن الشركة تعمل حاليا على تحديث التطبيق من أجل منع اختراقه مجددا.

وأردف متحدث باسم فيسبوك أن تبادل المعلومات التي تعرفها الشركات عن الأطفال دون سن 13 عاما محظور بموجب شروط الخدمة.

وترسل بعض التطبيقات بيانات شخصية شركات تعتبر طرفا ثالثا من دون إبلاغ المستخدمين مطلقا بسياسات الخصوصية الخاصة بهم، بينما تستخدم تطبيقات أخرى أساليب تتبع الإعلانات حسب ميول المستخدمين.