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الشرطة الإسبانية تتأهب بنشر 4000 شرطى

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رفعت السلطات الأمنية بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، حالة التأهب القصوى لتأمين المباراة النهائية في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي تجمع بين ناديي ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين.

وقالت وسائل الإعلام الإسبانية، إن السلطات الأمنية استقرت على نشر 4000 شرطي داخل ملعب "واندا ميتروبوليتانو" وفي محيطه وفي مناطق تجمع المشجعين وفي بعض المناطق الأخرى بالعاصمة "مدريد".

ويسود الشرطة الإسبانية حالة من القلق خوفا من اندلاع أعمال الشغب مع توافد نحو 32 ألف مشجع إنجليزي إلى "مدريد" لحضور المباراة المرتقبة.

وبدأت قوات الشرطة بالفعل في التحضيرات الأمنية لهذا اللقاء، فبخلاف المطار ومحطات الحافلات وبعض وسائل المواصلات الأخرى، سينتشر أفراد الأمن في الأماكن التي يتم الاحتفال بها بالبطولة.

وتعد هذه المرة الخامسة التي تحتضن فيها العاصمة الإسبانية "مدريد" نهائى دورى أبطال أوروبا على مدار التاريخ، كما تعد هذه المرة الأولى فى التاريخ التى يستضيف فيها ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل نادى أتلتيكو مدريد الإسبانى نهائي المسابقة القارية، بعدما سبق واستضاف ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل نادى ريال مدريد النهائيات الأربعة السابقة.


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