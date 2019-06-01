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بالفيديو.. معلمة تعتدي جسديًا على الأطفال في الحضانة

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معلمة تعتدي علي الاطفال
معلمة تعتدي علي الاطفال

متابعات - أمينة عبد العال

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تداول وراد مواقع التواصل مقطع فيديو لمعلمة تعتدي على أطفال صغار داخل حضانة

ووفقًا لموقع لايف ليك، وجد على المدى الطويل أن الأطفال لا يريدون الذهاب إلى الحضانة، ولا يريدون أن يشرحوا الأسباب، ما دفع الآباء إلى مراقبة الحضانة، ليجدوا الصدمة وهي أن المعلمة تعتدي على أطفالهم بالضرب المبرح.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، المعلمة وهي تركض خلف صبي وتعتدي عليه بالضرب بطريقة وحشية ثم سحبته من ملابسه بعنف أمام زملائه، ثم اعتدت على طفلة بلكمها في بطنها وفرك أذنيها.

وتم توقيف المعلمة عن العمل والتحقيق معها، وشارك مركز الشرطة ومكتب التعليم في التحقيق.

يُذكر أن الحادثة وقعت في حضانة أطفال بمدينة لانتشو في الصين.

https://www.liveleak.com/view?t=CK2SB_1558971610

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