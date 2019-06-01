شاهد.. رئيس وزراء قطر "نائم" في قمة مكة

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إعلاميين

تداولت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس وزراء قطر، خلال استسلامه للنوم، على هامش مشاركته في أعمال قمم مكة المكرمة الثلاثة.

ولاقت الصورة تفاعلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين الأمر.

يذكر أن الوفد القطري، قد غادر القمة الإسلامية الرابعة عشر بمكة المكرمة، خلال إلقاء الملك عبد الله بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية كلمته، مكررًا سيناريو مغادرة الأمي تميم بن حمد المفاجأة للقمة العربية في تونس.



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