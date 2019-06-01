تصريح مثير من تركي الحمد عن ولي العهد السعودي

01 يونيو 2019 - 11:49 ص

احتفل الكاتب والمحلل السياسي السعودي تركي الحمد، اليوم، بالذكرى الثانية لبيعة ولي العهد السعودي الأمير ' محمد بن سلمان''.

وقال في تغريده له بـ"تويتر": "سنتان من التحول والتغيير والأمل، برجل كأبي سلمان لن أقلق بشأن المستقبل، لن أقلق بشأن السعودي الجديد في السعودية الجديدة".

وأتم تغريدته بقولة: "محمد بن سلمان له عنوان واحد هو: المستقبل.

وتحتفل السعودية اليوم بالذكري الثانية لبيعة ولي العهد محمد بن سليمان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

وامتازت فترة ولي العهد طيلة العام الماضي بالكثير من التغيرات علي ارض الواقع بالمملكة، فتم الوقوف على مشروعات عملاقة ومقدرات اقتصادية ضخمة وإنجازات تطويرية، تمت بسلسلة من القرارات الإصلاحية في مختلف المجالات.

في المقابل واجهته أزمات منها مقتل صحفي جمال خاشقجي، وازماتة مع دولة قطر، بالإضافة اشتعال الصراع الإيراني السعودي.