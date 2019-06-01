  • السبت 01 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر01:24 م
بحث متقدم
الترجي

رئيس الوداد يكشف مفاجأة: لم ننسحب وهذا ما طلبنا

الفنان عمرو سلامة

مخرج شهير: "هل من حق المرأة ضرب زوجها بالسواك"

حسني

تدهور صحة حسن حسني.. وهذه الجهة تتولي علاجه

الوفد القطري

حقيقة انسحاب الوفد القطري من قمة مكة

قطر

فى ليلة القدر.. داعية سعودي: اللهم عليك بأمير قطر

هشام عشماوى

دفاع "بيت المقدس" يطالب بحضور هشام عشماوي

الخارجية القطرية

قطر توضح حقيقة استدعاء سفيرها في السودان

بن سليمان

تصريح مثير من تركي الحمد عن ولي العهد السعودي

رئيس وزراء قطر

شاهد.. رئيس وزراء قطر "نائم" في قمة مكة

سائحتين

اعترافات مثيرة لقاتل السائحتين الأوروبيتين بالمغرب

رسميًا.. انتقال "بقير" للدورى السعودى عبر بوابة هذا النادى

الرياضة

ارشيف
ارشيف

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

وصول الفوج الثاني عشر من معتمري غزة عبر معبر رفح

#

سر منع إذاعة المسلسلات عبر "يوتيوب"

#

فرج عامر: الأهلي بطلًا للدوري

#

سفر وعودة 1473 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم البري

ليبيا

القذافي

حميد الشاعري

نجح نادى أبها السعودى، فى ضم لاعب الترجي سعد بقير رسميًّا بعد لحظات من تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا مع فريقه ضد الوداد البيضاوي المغربي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وكتب "أبها" على "تويتر": «رسميًّا أنهت إدارة نادي أبها إجراءات تسجيل اللاعب الدولي التونسي سعد بقير بعقد يمتد لموسمين لتمثيل الفريق الأول في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين».

وقدم بقير البالغ من العمر 25 عامًا، مردودًا لافتًا مع الترجي في نسختي بطولة دوري أبطال إفريقيا للعام الماضي وهذا العام، وكان له دور مؤثر في التتويج باللقبين عبر إحرازه لأهداف حاسمة.

ونجح بقير في إحراز هدفين العام الماضي بمرمى الأهلي المصري في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يأتي التعاقد مع اللاعب التونسي  في إطار سعي النادي السعودي إلى تدعيم صفوفه استعدادا للمشاركة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» سكك حديد مصر تفلتر أوضاع العمال
» تطور سريع.. تدريب الأسماك على التجسس
» مفاجأة.. "جروس" خارج حسابات أهلى جدة
» هذه الأطعمة تسبب الكسل
» يطوف دول الخليج ليشتكى سيدة سبته عبر الهاتف
» الإفتاء.. كيف تحيى ليلة العيد؟
» أبل في ورطة بعد اختراق أجهزة آيفون
» المحكمة السعودية تدعو لتحري رؤية هلال شهر شوال
» بالفيديو.. معلمة تعتدي جسديًا على الأطفال في الحضانة
» نجار يمزق جسد زوجته فى نهار رمضان بالمرج
» بالفيديو.. حميد الشاعري يكشف عن سر علاقته بـ" القذافي"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان