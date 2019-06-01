  • السبت 01 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:50 ص
بحث متقدم
القذافي وحميد الشاعري

بالفيديو.. حميد الشاعري يكشف عن سر علاقته بـ" القذافي"

ارشيف

«داعشية» تكشف أسرارًا لأول مرة عن البغدادى

ارشيف

«أسود الأطلس» يهدد بالانسحاب من كان 2019

مجدي يعقوب

مجدى يعقوب : هذه المأساة كانت سببا في دخولي" الطب"

ميدو

"ميدو" يكشف عن واقعة "طعن" محمد صبحي بالسكين

سلطان الموسي

باحث سعودي: مسيلمة الكذاب شخصية عظيمة وليس مهرجًا

صلاح

"ماني" لـ"صلاح": أرجوك افعل هذا الشىء اليوم

أديب

"أديب" يسخر من الزمالك ويطالب الأهلي بهذا الشىء

قهوة

تناول القهوة فى الصباح يؤدى الى الإدمان

المغامسي

"المغامسي" يفجر مفاجأة ويكشف موعد ليلة القدر

في هندوراس

إشعال النيران فى السفارة الأمريكية

عرب وعالم

اشعال نيران
اشعال نيران

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

«البنتاجون» يعلن استغناءه عن خدمات روسيا في مجال الإطلاق الفضائي

#

انفجار ماسورة غاز وتفحم 10عربات بالإسكندرية

#

سقوط صاروخين قرب السفارة الأمريكية وسط بغداد

#

استهداف السفارة الأمريكية في العراق بصاروخ كاتيوشا

أضرم محتجون النار في بوابة دخول السفارة الأمريكية في مدينة تيجوسيجالبا عاصمة هندوراس خلال ثاني يوم من الاحتجاجات الضخمة ضد الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم السبت، أن المحتجين أضرموا النار في المدخل المؤدي إلى مبنى السفارة في وسط تيجوسيجالبا بنحو 12 إطارا للسيارات بعد سكب وقود عليها.

من جانبه، قال مسئول في إدارة الإطفاء "إنه لم تلحق بالسفارة أضرار باستثناء بوابة الدخول".

يشار إلى أن الهجوم وقع في ثاني يوم من الاحتجاجات ضد مراسيم أصدرها هيرنانديز يقول منتقدوه إنها ستؤدي إلى خصخصة الخدمات العامة.

  

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. انتقال "بقير" للدورى السعودى عبر بوابة هذا النادى
» "التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين
» 4 بنوك تحذر عملاءها من الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم
» إشعال النيران فى السفارة الأمريكية
» بهذه الطريقة.. أوبر تحارب الركاب المزعجين
» مجزرة دموية.. موظف يقتل 11 شخصًا
» صورة نادرة للملك سلمان في صحبة القرآن
» تناول القهوة فى الصباح يؤدى الى الإدمان
» لأول مرة.. جزائري رئيسًا لبلدة إسبانية بفوز ساحق
» ترامب يكشف عن موعد ترشحه لفترة رئاسية جديدة
» "ميدو" يكشف عن واقعة "طعن" محمد صبحي بالسكين

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان