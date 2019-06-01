» بهذه الطريقة.. أوبر تحارب الركاب المزعجين

01 يونيو 2019 - 11:14 ص

أعلنت خدمة النقل التشاركي أوبر عن عزمها إلغاء تفعيل حساب الزبائن الركاب حال انخفض تقييمهم عن المعدل الوسطي.

والكثير من الركاب لا يعلمون أن بإمكان السائقين تقييمهم، وبالتالي مع انخفاض معدل تقييمات الراكب تحت المعدل الوسطي، لن يستطيع استخدام التطبيق مجددًا.

وتهدف أوبر من هذا الإجراء – إضافة للعدالة – أن تحسن مستوى السلوك والأمان أثناء الرحلات، فمثلًا الراكب الذي يترك فضلات في السيارة، أو يطلب من السائق القيادة بسرعة تفوق الحدود القصوى، يجب أن يتم تقييمه بمعدل منخفض من قبل السائق وبالتالي مع تكرار هذه الممارسات الخاطئة يتراجع تقييمه العام وتحرمه أوبر من استخدام التطبيق.

كما أن نظام التقييمات في أوبر يعطي رقما وسطيا دائمًا للطرفين، ولا يمكن لأي سائق أن يعرف تقييم راكب معين له، وبالعكس لا يمكن لأي راكب أن يعرف تقييم سائق معين عنه.