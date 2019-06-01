» "ميدو" يكشف عن واقعة "طعن" محمد صبحي بالسكين

01 يونيو 2019 - 11:08 ص

كشف أحمد حسام ميدو، المدير الفني لنادي الوحدي السعودي السابق، عن واقعه تعدى أحد الجماهير في البطولة الأفريقية بالسكين داخل ملعب المباراة.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "في كاس الأمم الأفريقية للشباب لعبنا أمام الكاميرون والتعادل كان يكفي كلا الفريقين للتأهل لكاس العالم وبعد نصف ساعة كان التعادل قائمًا فاقتحمت الجماهير الإثيوبية المباراة وألغيت ليقرر الاتحاد الأفريقي إعادة المباراة مع وجوب فوز أي من الفريقين لتتأهل إثيوبيا معه إلى كأس العالم!".

وتابع: "وفي نفس البطولة وفي مباراتنا الأولى اقتحم احد الجماهير الملعب وطعن حارسنا محمد صبحي بسكين ولم يتم اتخاذ أي عقوبات ضد الفريق الإثيوبي وأكمل البطولة حتى النهاية دون أي عقوبات او منع جماهيره من الحضور بل تم إهداؤه بطاقة التأهل إلى كأس العالم".