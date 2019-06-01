» ترامب يكشف عن موعد ترشحه لفترة رئاسية جديدة

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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالأمس، أنه سيُطلق رسميًا حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية، في 18 يونيو في أورلاندو بولاية فلوريدا الرئيسية التي كان فاز بها خلال انتخابات نوفمبر عام 2016.

وكتب الرئيس الجمهوري على تويتر: "سأعلن ترشحي لولاية رئاسية ثانية مع السيدة الأولى ميلانيا ونائب الرئيس مايك بنس في 18 يونيو بأورلاندو في فلوريدا".

وكان نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أعلن ترشحه رسميًا للانتخابات الرئاسية عام 2020.

ورد الرئيس ترامب بشكل ساخر على ترشح بايدن، وقال في تغريدة: "مرحبًا بـ(جو النائم) في السباق. آمل فقط أن يكون لديك الذكاء الذي طالما كان مشكوكاً فيه لشن حملة تمهيدية ناجحة. سيكون أمرًا سيئًا. سوف تتعامل مع أشخاص لديهم بالفعل بعض الأفكار المريضة والمجنونة. ولكن إذا فعلتها، فسوف نتقابل في جولة البداية".


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