  • السبت 01 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:50 ص
بحث متقدم
ارشيف

«داعشية» تكشف أسرارًا لأول مرة عن البغدادى

ارشيف

«أسود الأطلس» يهدد بالانسحاب من كان 2019

مجدي يعقوب

مجدى يعقوب : هذه المأساة كانت سببا في دخولي" الطب"

ميدو

"ميدو" يكشف عن واقعة "طعن" محمد صبحي بالسكين

سلطان الموسي

باحث سعودي: مسيلمة الكذاب شخصية عظيمة وليس مهرجًا

صلاح

"ماني" لـ"صلاح": أرجوك افعل هذا الشىء اليوم

أديب

"أديب" يسخر من الزمالك ويطالب الأهلي بهذا الشىء

قهوة

تناول القهوة فى الصباح يؤدى الى الإدمان

المغامسي

"المغامسي" يفجر مفاجأة ويكشف موعد ليلة القدر

وسيم يوسف

وسيم يوسف يهاجم داعية كويتي شهير.. السب صادم

مجدى يعقوب : هذه المأساة كانت سببا في دخولي" الطب"

الصفحة الأخيرة

مجدي يعقوب
مجدي يعقوب

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

مادورو يعلن فشل المحاولة الانقلابية

#

مزاعم جديدة.. نتنياهو: أقمنا علاقات مع 6 دول إسلامية

#

تعليم "الصينية" في السعودية يثير موجة سخرية بالمملكة

#

كشف سبب وفاة الشقيقتين السعوديتين فى أمريكا

كشف أسطورة الطب في العالم، السير مجدي يعقوب، السبب الحقيقي وراء دخوله كلية الطب والتخصص في جراحات القلب، موضحًا أن وفاة عمته في العشرينيات من عمرها، إثر ضيق في صمام القلب، وانهيار والده على أثرها، هو من دفعه لاختيار مجال الطب.

وصرح الطبيب العالمي في مقابلة مع برنامج "صباح العربية" المذاع على شاشة "العربية"، أسباب اختياره التخصص في جراحة القلب حيث قال: "حينما كان عمري 6 أو 7 سنوات، كان والدي طبيبا جراحا، وكان كثير التنقل في مصر، وأصيبت أخت والدي بحمى روماتيزمية وضيق في صمام القلب وتوفيت إثر المرض بعمر 23 عاما".

وأضاف" حين ماتت عمتي بسبب ضيق صمام القلب أصيب والدي بانهيار عصبي، ومن هنا جاءت فكرة التخصص بجراحة القلب مستقبلا".

وتابع البروفيسور الشهير الذي أسس "سلسلة الأمل" في المملكة المتحدة عام 1995 "هذه المأسأة أثرت في جدا".

وحذر مجدي يعقوب من حالات الحزن التي تصيب بعض الناس، مؤكدا أن الحزن قد يسبب الوفاة.

وقال إن متوسط تكلفة العملية الجراحية الواحدة بمستشفى القلب بأسوان يقدر بـ 7 آلاف دولار، أما بالنسبة لتكلفة القلب الصناعي فأشار إلى أنها تصل إلى 200 ألف دولار.

وأضاف يعقوب أن المستشفى يقوم بإجراء جميع العمليات بالمجان دون النظر للجنس أو اللون أو الديانة، وتابع: "مبناخدش مليم من أي حد".

وأشار إلى أن مستشفى القلب بأسوان قائمة على تبرعات المصريين والعالم، لافتًا إلى أنه يتم توجيه 95% من التبرعات لعلاج المرضى، والجزء المتبقي يذهب لتجهيزات وتحسين الرعاية الصحية.

وكان قد أطلقت جمعية الطب الأميركية على مجدي يعقوب لقب "أسطورة الطب في العالم"، وذلك بسبب إنجازاته وإنشائه مراكز وجمعيات خيرية لإنقاذ الأطفال المرضى والمولودين بعيوب خلقية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» "التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين
» 4 بنوك تحذر عملاءها من الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم
» إشعال النيران فى السفارة الأمريكية
» بهذه الطريقة.. أوبر تحارب الركاب المزعجين
» مجزرة دموية.. موظف يقتل 11 شخصًا
» صورة نادرة للملك سلمان في صحبة القرآن
» تناول القهوة فى الصباح يؤدى الى الإدمان
» لأول مرة.. جزائري رئيسًا لبلدة إسبانية بفوز ساحق
» ترامب يكشف عن موعد ترشحه لفترة رئاسية جديدة
» "ميدو" يكشف عن واقعة "طعن" محمد صبحي بالسكين
» لأول مرة.. سيرك يستعرض فقراته بدون حيوانات

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان