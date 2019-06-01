"ماني" لـ"صلاح": أرجوك افعل هذا الشىء اليوم

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كشف الدولي السنغالي، ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن رغبته في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع فريقه، وأكد أنه لا يهتم بمن يسجل هدف اللقب، وأن كل ما يبحث عنه هو الخروج باللقب.

وخلال حوار مع صحيفة "الميرور" البريطانية، قال النجم السنغالي: "كل ما أريده الفوز. أنا أسجل أو صلاح، كل ما نريده هو الخروج بكأس دوري الأبطال".

وأضاف ماني (27 عامًا) "أعتقد أن صلاح مدهش منذ الموسم الماضي حتى الآن، إذا كنت تريد أن تفوز ببطولة مع فريقك، بالتأكيد تحتاج إلى لاعب مثله، هو أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف، أعتقد في حالة عدم وجوده مع الفريق لم نكن سنصل لنهائي دوري الأبطال".

وعن التسجيل في مباراة النهائي قال: "الأهم هو الفوز باللقب، صلاح يسجل أو فيرمينو أو أنا. ذلك لا يهم، يجب أن نتعاون جميعًا".


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