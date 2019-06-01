» صورة نادرة للملك سلمان في صحبة القرآن

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متابعات - أمينةعبد العال

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تويتر

الملك سلمان

المصحف الشريف

نشر الداعية السعودي نايف العساكر صورة نادرة للملك سلمان وهو يقرأ في كتاب الله.

وكتب العساكر علي حسابه الخاص علي" تويتر": "الملك سلمان بن عبد العزيز وارتباطه بالقرآن الكريم، تاريخ طويل وقدوة لن تنسى".

ونالت الصورة رضاء رواد " تويتر" وقال أحد المتابعين: "الله يبارك في عمره وصحته وعزه ، منذ كان أمير الرياض يداوم قبل الموظفين ويظهر من المكتب متأخر حوالي صلاه العصر.. استلم الرياض كانت كيف وأصبحت كيف ما شاء الله".

ويحرص الملك سلمان علي حمل المصحف الشريف في تجواله وقال في أحد مقاطع الفيديو وهو يتحدث عن ضعف الإنسان، فيقول: "الإنسان ضعيف، الإنسان مهما بلغ من السلطة أو النفوذ أو العلم أو المال أو حتى القوة الجسدية، يوم من الأيام سيواجه ربه، تحت الثرى تحت التراب كما هو تراب، فلنعمل لهذا اليوم، ديننا يفرض علينا، أن ننظر لما بعد الحياة، أن ننظر لما بعد القوة، لما بعد المال لما بعد النفوذ، لما بعد السلطة، لما بعد العلم، هل عملنا في دنيانا نافع؟، مضيفا نرجو من الله عز وجل أن يعفو عنا ويغفر لنا، وأن يقدر ما عملناه جميعاً ويرحمنا، عندما نكون في يوم لا ينفع مالاً ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم".

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