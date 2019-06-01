"أديب" يسخر من الزمالك ويطالب الأهلي بهذا الشىء

01 يونيو 2019 - 10:41 ص

سخر الإعلامي عمرو أديب، والمعروف بانتمائه لنادي الزمالك، من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال في تغريدة على "توتير" على خلفية مباراة التعادل بين الفريق الأبيض ونادي الإنتاج الحربي: "على إدارة النادي الأهلى إرسال برقية شكر للزمالك على الدوري هذا العام".

وأضاف: "فقد أهدى الزمالك الدرع دليفري للجبلاية وفوقيه باقة ورد وقبلة أيضًا، للأسف أضعناه كما أضعنا العشرات قبله ولكن هذا العام كنا قاب قوسين أو أدنى.. نادي غير مفهوم على الإطلاق ".

وكان الزمالك قد تعثر أمام الإنتاج الحربي أول أمس، ما سيساهم في فوز الأهلي بدرع الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي .

وتعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت ضمن مؤجلات الجولة 31 بالبطولة .