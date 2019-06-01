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الاتحاد الأوروبى يهاجم إسرائيل فى بيان مهم

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متابعات حنان حمدتو

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أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه الشديد لسياسة الاستيطان الإسرائيلية عقب إعلان السلطات الإسرائيلية الخميس نشر مناقصة لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية في القدس الشرقية.

وقال الاتحاد في بيان، اليوم السبت "الاتحاد الأوروبي يؤكد معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهي أمر غير قانوني وفقا للقانون الدولي، وكذلك عرقلة لعملية السلام".

ضاف البيان "الاتحاد الأوروبي سيواصل الانخراط في اتصالاته بين الطرفين وشركائه الدوليين والإقليميين لدعم استئناف عملية ذات معنى نحو مفاوضات حل الدولتين".


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