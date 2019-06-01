نائب: عدم التجديد للمعلمين المؤقتين إهدار للمال العام

01 يونيو 2019 - 10:35 ص

قال السيد حجازي، عضو مجلس النواب، إن عدم التجديد للمعلمين المؤقتين الذين تم توقيع عقود معهم الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، بعدما تردد أن الوزارة لن تجدد العقود لهم، وأنها ستعلن عن مسابقة جديدة، يعد إهمال وإهدارا للمال العام.

وطالب حجازي فى بيان له الحكومة اتخاذ قرار بتثبيت هؤلاء المعلمين لسد العجز الكبير في المعلمين، مشيرًا إلى أن تنظيم مسابقة جديدة لشغل 65 وظيفة معلم مستديم بالمدارس بمنزلة إهدار لطاقة الشباب والدولة، خاصة أن المعلمين الذين تم اختيارهم كان من خلال مسابقة ووضع معايير لاختيارهم ولا توجد أي أسباب منطقية لعدم التجديد لهم.

وقال عضو مجلس النواب: إنه حال إصرار الحكومة على عدم التجديد لهؤلاء المعلمين، والاستعانة بمعلمين آخرين، فذلك يؤكد مدى حالة التخبط في اتخاذ قرارات داخل وزارة التربية والتعليم.