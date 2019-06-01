أحمد عمر هاشم: افعل هذه العبادة في شبابك

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الحج

تن

أحمد عمر هاشم


أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أن حديث "الحج جهاد كل ضعيف" حديث ضعيف من ناحية نسبه إلى الرسول، ولكن معناه مقارب لحديث الرسول.

وأوضح "هاشم"، خلال حواره مع برنامج "أحاديث الفتنة"، المذاع على فضائية "تن"، أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، قال لأمهات المؤمنين عندما طلبن منه الجهاد: "لكن جهاد لا شوكة فيه الحج والعمرة".

وتابع عضو هيئة كبار العلماء، أن الحج يحتاج إلى صحة وعافية، ويتعرض الإنسان فيه إلى المجاهدة حقًا، ناصحًا كل من في صحته وشبابه وقادر أن يحج، مؤكدًا أن الحج كالجهاد، معقبا: "افعل عبادة الحج في شبابك".

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