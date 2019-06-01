شاهد.. أمطار غزيرة فى الحرم المكى

01 يونيو 2019 - 10:28 ص

شهد الحرم المكي هطول الأمطار على المصلين، مساء أمس وهى الجمعة الأخيرة في رمضان وليلة الـ27 من الشهر الكريم.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو توثق هطول أمطار داخل الحرم المكي.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في وقت سابق، الجمعة، تنبيهات متقدمة لمناطق مكة المكرمة من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية ما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وسحب رعدية.

وبدأت الأمطار بالهطول في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان الكريم، حيث تحتل تلك الليلة مكانة خاصة في قلوب المسلمين للاعتقاد السائد بارتباطها بليلة القدر.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في المملكة، "إن بداية الإنذار في الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي، ونهايته في الحادية عشرة من مساء الجمعة.



