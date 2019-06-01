يفوق الخيال.. الحرم المكي في ليلة الـ27 من رمضان

شهد الحرم المكي استعدادات من نوع خاص لاستقبال ليلة سابعة وعشرين من رمضان، الذي يُرجح أنها ليلة القدر التي نزل فيها القرآن على سيدنا محمد مع بداية البعثة النبوية، حيث التقطت عدة صور للمصلين في صلاة التهجد، والتي كانت تفوق الخيال من جمالها.

وكتبت صحيفة "سبق الإلكترونية" الكويتية، على حسابها الرسمي على تويتر:"من أعلى نقطة في البقعة الطاهرة..تصوير بتقنية Time lapse لصلاة التهجد ليلة الـ27 في المسجد الحرام".

بدورها، أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنها على أتم الاستعداد لاستقبال ليلة السابع والعشرين من رمضان بالمسجدين، والمقررة ليلة اليوم الجمعة 31 مايو.

وقالت الرئاسة العامة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" إنها بدأت في تطبيق الخطة التشغيلية لاستقبال ليلة الـ 27 من رمضان المبارك في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بمشاركة أكثر من 12 ألف من القوى البشرية من الموظفين والموظفات المؤهلين علميًا وعمليًا على مدار 24 ساعة.