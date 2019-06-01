شركة تخصص مكافأة مالية للنساء المتبرجات

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خصصت شركة ألومنيوم روسية، مكافآت للموظفات اللواتي يأتين العمل متبرجات وذلك لمدة شهر، حيث وصفت المبادرة بـ"ماراثون الأنوثة". وأكدت أنها ستدفع للنساء 100 روبل إضافية (1.50 دولار) في اليوم لكل موظفة تطبق الشروط التي تضمنت تصفيف الشعر أيضًا.

وقالت مسئولة بالشركة: "نأمل بأن تسمح هذه المبادرة للموظفات لدينا بالشعور بالأنوثة عندما يلبسن التنانير أو الفساتين".

ولاقت الشركة موجة انتقادات لاذعة، كما وصفها الجمهور بأنها شيء من العصور المظلمة، فيما دافعت الشركة عن نفسها، بالقول إنها جعلت مكان العمل" أكثر إشراقًا".

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