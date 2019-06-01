» الشرطة الإسبانية تحذر مشجعي نهائي أبطال أوروبا

01 يونيو 2019 - 10:02 ص

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب واندا مترو بوليتانو معقل نادي أتلتيكو مدريد لمتابعة المباراة النهائية بين ليفربول وتوتنهام في نهائي دور أبطال أوروبا.

سلطات العاصمة الإسبانية مدريد، دعت مشجعي كرة القدم إلى الالتزام بقواعد السلوك القويم خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، وإلا فسوف يعرضون أنفسهم لخطر الاعتقال وعدم القدرة على حضور المباراة. وفقًا لما نقلته وكالة رويترز .

وقال منسق الأمن والطوارئ في مدريد دانييل فازكويز، إن الشرطة ووكالات الطوارئ أعدت عملية ضخمة في العاصمة الإسبانية لتجنب الحوادث ومساعدة الزوار الذين قد يواجهون مشاكل صحية.

وتشير التقديرات إلى أن عدد المشجعين من توتنهام وليفربول، سيتراوح بين 70 و100 ألف مشجع ينتظر وصولهم إلى العاصمة الإسبانية لمشاهدة المباراة النهائية سواء في الملعب أو في الحانات المحل.