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إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة بالوادى الجديد

قضايا وحوادث

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

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الشرقية

ذبح شقيقتين

قتل شقيقتين

أصيب 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 140 طريق الخارجة أسيوط بمحافظة الوادى الجديد، وفور ورود البلاغ تحركت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الخارجة أسيوط بالقرب من نقطة الكيلو 140، ما أسفر عن إصابة كل من رجب محمد عبد الرازق 27 سنة، باشتباه كسر بالفقرات العنقية، وهانى رضا عبد الله 24 سنة، وشيماء إبراهيم محمد 30 سنة وسلمى محروس محمد 7سنوات ومحمد محروس محمد 5 سنوات، وفايزة محمد أحمد 24سنة وبسملة محمد عبد الرحمن 6 سنوات وهالة محمد عبد الرحمن 8 سنوات.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، وجارٍ تحرير محضر بالحادث، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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