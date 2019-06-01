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أحلام تعد جمهورها بليلة تاريخية في دولة خليجية

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الفنانة الإماراتية أحلام
الفنانة الإماراتية أحلام

إيمان هاني

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تعهدت الفنانة الإماراتية أحلام، لجمهورها السعودي بقضاء ليلة تاريخية خلال إحيائها حفلا غنائيا كبيرا في المملكة بمناسبة عيد الفطر المبارك، المقرر 8 يونيو المقبل، في مدينة جدة.

وكتبت أحلام في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مخاطبة متابعيها قائلة: "أنتظركم جمهوري الكبير الأسبوع المقبل يوم السبت في جدة، بتاريخ 8 من شهر يونيو رابع أيام العيد بإذن الله وأوعدكم بحفل يليق بجمهوري، قريبًا تفتح أبواب الحجوزات انتظرونا".

وتشهد المملكة، خلال عيد الفطر، نشاطًا فنيًا مكثفًا إذ تقام عدة حفلات غنائية في مُدن المملكة، حيث تنظم شركة روتانا 7 حفلات يحييها 13 مطربًا عربيًا. ويعد هذا الحفل هو الثالث على التوالي لأحلام، في السعودية بعد إحيائها حفلين للعائلات بالمملكة، في الرياض، أقيما يومي 21 و22 مارس.

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