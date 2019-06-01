» نصر الله: الحرب على إيران ستشعل المنطقة كلها

01 يونيو 2019 - 09:41 ص

حذر الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية، حسن نصر الله، من أن المصالح الأمريكية والسعودية ستكون مهددة في حالة اندلاع حرب على إيران.

وقال "نصر الله" في خطاب متلفز له بمناسبة "يوم القدس"، إن "الحرب على إيران لن تتوقف عند حدود إيران بل إن كل المنطقة ستشتعل.. وكل مصالح أمريكا وآل سعود ستكون هدفًا".

ومع تصاعد التوترات مع إيران في الآونة الأخيرة، دفعت الولايات المتحدة بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، بينها حاملة طائرات وقاذفات قنابل من طراز بي-52.

وجاءت تصريحات نصر الله بعد يوم من عقد قمة عربية طارئة وأخرى لمجلس التعاون الخليجي في مكة بدعوة من السعودية.