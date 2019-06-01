الموعد والقنوات الناقلة ليفربول "صلاح" وتوتنهام

01 يونيو 2019 - 09:32 ص

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة من العيار الثقيل، عندما يواجه ليفربول منافسه توتنهام في العاصمة الإسبانية مدريد وتحديدًا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، فى نهائي دورى أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام مباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على أن تنقل عبر قنوات بي إن سبورتس.

بي إن سبورتس 1 .. المعلق رؤوف خليف وخليل البلوشي.

بي إن سبورتس 2 .. المعلق يوسف سيف وعلي محمد علي.

بي إن سبورتس 3 .. المعلق حفيظ دراجي.

بي إن سبورتس 4 .. المعلق محمد بركات وهيثم فاروق.

وصعد ليفربول للمباراة النهائية عقب فوزه على برشلونة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، في المقابل حجز توتنهام بطاقة العبور للنهائي بالفوز على آياكس الهولندي بعد انتهاء مجموع المباراتين (3-3).