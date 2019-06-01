  • السبت 01 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:16 ص
بحث متقدم
علاء مبارك

تعليق صادم لـ علاء مبارك على نهائي أبطال أفريقيا

ارشيف

شاهد.. كيف استقبل المعتمرون الرئيس "السيسي"

جهيمان

تفاصيل مثيرة يرويها صديق "جهيمان" عن اقتحام الحرم

ولي العهد السعودي

شاهد.. ما رصدته الكاميرات لـ"بن سلمان" في القمة الإسلامية

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة ليفربول "صلاح" وتوتنهام

الامير سلطان بن سلمان

بن سلمان: رحلة المكوك نجحت بدعاء والدتى

مجلس الأهلى

اجتماع مهم بـ"الأهلى" لبحث إمكانية استكمال الدورى

دولار

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

الأهلي

مسؤول سابق بـ"الكاف" يكشف عن فضيحة تعرض لها الأهلي

حجز خادمة متهمة بسرقة شقة سفير بالعجوزة

فتاة غامضة تقتل شابًا في سريره .. والتحقيقات تكشف مفاجأة مدوية

بنهائي الأبطال..

الموعد والقنوات الناقلة ليفربول "صلاح" وتوتنهام

الرياضة

ارشيف
ارشيف

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

"صلاح" ينتصر علي "كين" قبل نهائي أبطال أوروبا

#

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة أياكس وتوتنهام

#

الموعد والقنوات الناقلة للقاء ليفربول "صلاح" وبورتو

#

الموعد والقنوات الناقلة للقاء ليفربول "صلاح" وساوثهامبتون

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة من العيار الثقيل، عندما يواجه ليفربول منافسه توتنهام في العاصمة الإسبانية مدريد وتحديدًا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، فى نهائي دورى أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام مباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على أن تنقل عبر قنوات بي إن سبورتس.

بي إن سبورتس 1 .. المعلق رؤوف خليف وخليل البلوشي.

بي إن سبورتس 2 .. المعلق يوسف سيف وعلي محمد علي.

بي إن سبورتس 3 .. المعلق حفيظ دراجي.

بي إن سبورتس 4 .. المعلق محمد بركات وهيثم فاروق.

وصعد ليفربول للمباراة النهائية عقب فوزه على برشلونة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، في المقابل حجز توتنهام بطاقة العبور للنهائي بالفوز على آياكس الهولندي بعد انتهاء مجموع المباراتين (3-3).


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» أحلام تعد جمهورها بليلة تاريخية في دولة خليجية
» الشرطة الإسبانية تحذر مشجعي نهائي أبطال أوروبا
» رعب فى الشرقية بعد ذبح شقيقتين داخل منزلهما
» نصر الله: الحرب على إيران ستشعل المنطقة كلها
» فنان شهير: أريد الانتحار لأنني أخاف "موت الفجأة"
» فنان شهير يعلن شفاءه من مرض السرطان
» البدري: نعم تلقيت عرضا لتدريب الزمالك .. وهذا هو ردي
» أول صورة لمعاون مباحث "أبو حماد" الذي استشهد أثناء مطاردة المجرمين
» نقل بطل فيلم "اللمبي" إلى المستشفى .. ومنير مكرم يطلب الدعاء له
» رئيس الزمالك يكشف عن 3 لاعبين: مش هيدخلوا النادي تاني
» ترامب يهاجم زوجة الأمير هاري بسبب هذا الأمر

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان