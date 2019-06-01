بن سلمان: رحلة المكوك نجحت بدعاء والدتى

01 يونيو 2019 - 09:30 ص

تحدث الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، عن رحلته حول العالم في المكوك الفضاء الأمريكي "ديسكفري" في مهمة "إس تي إس جي 51".

وأشار سلطان في حديث لقناة "إم بي سي"، "المكوك خلال هذه الرحلة لم يحدث فيها أي خلال أو تعطيل".

وعزى الأمير السعودي نجاح رحلة المكوك إلى دعاء أمه له، قائلاً: "دعاء الوالدين سبب للتوفيق، الوالدة قالت في مقابلة إن ابني يطوف حول الأرض، وأنا أطوف حول الكعبة".

وسلطان بن سلمان يعتبر أول رائد فضاء عربي مسلم يتقدم الفريق العلمي الذي شارك في رحلة المكوك الفضائي "ديسكفري" في مهمة (إس تي إس جي 51)، والتي كانت لنشر 3 أقمار صناعية للاتصالات، هي: عربي "عربسات"، ومكسيكي "موريلوس"، وأمريكي "تلستار"، وقمر صناعي أمريكي صغير للأبحاث والكشف عن "الثقوب السوداء".



