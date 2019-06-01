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مسؤول سابق بـ"الكاف" يكشف عن فضيحة تعرض لها الأهلي

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الأهلي
الأهلي

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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كشف عمر فهمي، السكرتير العام السابق في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا الماضي لم يتواجد بها تقنية الـ var على غرار ما حدث في مباراة أمس بين الترجي التونسي و الوداد المغربي.

وانسحب الوداد المغربي من مباراته أمام الترجي التونسي في ملعب الأخير رادس بسبب عدم تواجد تقنية حكم الفيديو VAR.

وقال فهمي ـ في تصريحات صحفية ـ في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت ـ :"تقنية حكم الفيديو لم تكن ستُطبق في لقاء الذهاب بين الأهلي والترجي وأخبرت مسئولي القلعة الحمراء بذلك وتمكنوا من الضغط وبالفعل بعد نصف ساعة كانت التقنية مُعدة بصورة جيدة "حسب "يلاكورة"

وانتهى لقاء الذهاب حينها بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأتم السكرتير العام السابق في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، حديثه بالإشارة إلى أن في مباراة الإياب لم يتواجد لسفره وخضوعه لعملية فأُقيمت المباراة بدون تقنية الفيديو ولكن سوء أداء الأهلي جعل الجميع لا يتحدث عن الأمر.

وانتهى لقاء الإياب بفوز الترجي بثلاثية نظيفة توّج بعدها الفريق التونسي بلقبه الثالث.

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