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محمد يوسف

بعد فضيحة الترجي.. مدرب الأهلي يكشف عن فضيحة أخرى

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بعد فضيحة الترجي.. مدرب الأهلي يكشف عن فضيحة أخرى

الرياضة

محمد يوسف
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كشف محمد يوسف - المدرب العام للنادي الأهلي - عن فضيحة حدثت لفريقه العام الماضي إبان خوضه المباراة النهائية أمام فريق الترجي التونسي والتي انتهت بخسارة الأهلي لدوري الأبطال.

وقال "يوسف" في أعقاب فضيحة تعطل "الفار" في المباراة النهائية بين الترجي و الوداد: "في العام الماضي أبلغنا الحكم قبل مباراتنا في تونس أن تقنية الفيديو تعطلت ".

وأضاف: "وبالفعل لم تكن تقنية الفيديو تعمل على الإطلاق أثناء مباراتنا الثانية التي خسرنا فيها بثلاثية نظيفة".

وتابع: "أليس غريبا أن تتعطل تقنية الفار في نهائيين متتاليين وعلى نفس الملعب؟"

وفاز الترجي بدوري أبطال أفريقيا أمس بعد انسحاب الوداد المغربي بسبب تعطل تقنية "الفار" في استاد رادس ومطالبة الوداد باللجوء إلى الفار في كرة معينة.

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