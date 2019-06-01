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مدرب الترجي التونسي: الجيل الحالي صنع الذهب

عرب وعالم

معين الشعباني
معين الشعباني

المصريون ووكالات

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الترجي التونسي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

وصف معين الشعباني المدير الفني للترجي الرياضي التونسي، مساء الجمعة، الجيل الحالي لفريقه بأنه جيل صنع الذهب.
جاء ذلك عقب تتويج الترجي الرياضي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه بعبوره عقبة الوداد البيضاوي المغربي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب للمباراة النهائية.
وفي تصريح صحفي، قال الشعباني "التتويج بلقب النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لم يكن سهلًا على الإطلاق".
وأضاف "الترجي نجح في إنهاء الموسم الحالي للبطولة القارية بدون هزيمة، وأرى أنه جيل صنع الذهاب".
واختتم المدير الفني للترجي تصريحاته بالقول "لاعبو الترجي كانوا على قدر كبير من التركيز حتى في فترات توقف المباراة بسبب عطل تقنية الفيديو (الفار)، والآن نحن أبطالًا للقارة للمرة الثانية على التوالي". -

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