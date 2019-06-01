» مدرب الترجي التونسي: الجيل الحالي صنع الذهب

01 يونيو 2019 - 02:38 ص

وصف معين الشعباني المدير الفني للترجي الرياضي التونسي، مساء الجمعة، الجيل الحالي لفريقه بأنه جيل صنع الذهب.



جاء ذلك عقب تتويج الترجي الرياضي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه بعبوره عقبة الوداد البيضاوي المغربي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب للمباراة النهائية.



وفي تصريح صحفي، قال الشعباني "التتويج بلقب النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لم يكن سهلًا على الإطلاق".



وأضاف "الترجي نجح في إنهاء الموسم الحالي للبطولة القارية بدون هزيمة، وأرى أنه جيل صنع الذهاب".

