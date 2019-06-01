» رسميًا.. سموحة يجدد تعاقده مع حسام حسن

01 يونيو 2019 - 02:20 ص

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، مساء اليوم ،الجمعة، تجديد التعاقد مع التوأم حسام وإبراهيم حسن.



وكشف عامر - في تصريحات له - أن سموحة جدد تعاقده مع التوأم والجهاز الإدارى لمدة موسم جديد 2020/2019.