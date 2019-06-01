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"السيسي": مصر لن تدخر جهدا في دعم مظمة التعاون الإسلامي

الحياة السياسية

السيسي
السيسي

المصريون ووكالات

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر لن تدخر جهدا لدعم وتعزيز عمل منظمة التعاون الإسلامي باعتبارها المظلة الرئيسة للعمل الإسلامي المشترك في مختلف المجالات. 
وشدد الرئيس السيسي في كلمته بالقمة الإسلامية الـ14 بمكة المكرمة- على أن مصر ستحرص على الاستمرار في المشاركة بفاعلية في مختلف المبادرات التي تطلقها المنظمة وفي فعالياتها المتنوعة إيمانا بأن مقتضيات المسؤولية وحجم التحديات التي يواجهها عالمنا الإسلامي تتطلب وحدة الكلمة والصف. 
وأضاف أن منظمتنا العريقة ستحتفل في سبتمبر المقبل بمرور 50 عاما على تأسيسها وهي فرصة مهمة لتقييم مسيرتنا ودراسة أوجه التطوير والدعم لآليات عمل المنظمة لتتواكب مع معطيات العصر الحديث ومتطلبات تحقيق السلم والتنمية لشعوبنا ومقتضيات الدفاع عن صورة ديننا الحنيف.
وقال الرئيس السيسي إنه لمن دواعي سروري أن اتواجد في مكة في هذه الأيام المباركة ويسرني أن أتوجه بخالص التقدير والشكر لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على كرم الضيافة ودوره البناء وحرصه على دعم العمل الاسلامي المشترك واحترام سيادة الدول الاعضاء في المنظمة.

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