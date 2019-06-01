رئيس الوزراء الكندي والرئيس الأمريكي يناقشان هذا الأمر

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ترامب

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ناقش رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم، الجمعة، هاتفيًّا مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العلاقات مع الصين والتصديق على اتفاقية التجارة الحرة الجديدة لأمريكا الشمالية.
وأعرب ترودو عن شكره للزيارة المثمرة التي قام بها نائب الرئيس مايك بينس مؤخرا إلى أوتاوا، والتي عززت العلاقات القوية بين كندا والولايات المتحدة. 
كما ناقش الزعيمان العلاقات مع الصين، بما في ذلك دعم الولايات المتحدة للإفراج عن الكنديين اللذين تم احتجازهما في الصين.
وأكد الزعيمان التزامهما باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الجديدة، ورحبا بالتقدم المحرز نحو التصديق عليها، بجانب الترحيب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البلدين لرفع التعريفة الجمركية على الصلب والألومنيوم الكنديين، وكذلك التدابير المضادة الكندية.
واتفق الجانبان على البقاء على اتصال خلال الفترة المقبلة، والتطلع للقاء في قمة مجموعة العشرين المقبلة في أوساكا باليابان.

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