القضية الفلسطينية وتوترات المنطقة وإيران تتصدر كلمات القمة الإسلامية

01 يونيو 2019 - 01:40 ص

تصدرت القضية الفلسطينية وتوترات المنطقة والحديث عن إيران كلمات قمة منظمة التعاون الإسلامي، في دورتھا الـ14 العادية، التي انطلقت في مدينة مكة المكرمة منتصف ليل الجمعة - السبت، تحت عنوان "يدا بيد نحو المستقبل"، وسط شكر إسلامي وعربي وإفريقي لتركيا على جهودها المقدرة خلال الرئاسة السابقة للقمة (2016-2019)



وتأتي القمة، التي ترأسها السعودية، بعد ساعات من انعقاد مماثل لقمتين عربية وخليجية في مكة دعت لهما الرياض، وغلب على بيانهما الختامي انتقاد إيران.







** الملك سلمان يشكر تركيا ويرفض المساس بالقدس

وفي كلمته، قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز: "يسعدني أن أشكر فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية على ما قام به من جهود خلال رئاسته للدورة السابقة للقمة الإسلامية (2016- 2019)". وقبيل أيام من حديث أمريكي عن إعلان خطة للسلام في الشرق الأوسط تعرف باسم "صفقة القرن"، أكد الملك سلمان أن "القضية الفلسطينية (..) محور اهتمامنا حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة والتي كفلتها قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".



واعتمدت جامعة الدول العربية في قمتها التي انعقدت في بيروت عام 2002، مبادرة للسلام مع تل أبيب، تنص على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها.



وجدد العاهل السعودي، في كلمته خلال افتتاح القمة الإسلامية، "الرفض القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس".



وقال إن "الإرهاب يضرب في منطقتنا من جديد".



وأشار إلى ما حدث مؤخرا من تعرض 4 سفن تجارية لـ"عمل تخريبي" قرب المياه الإقليمية للإمارات، واستهداف محطتي ضخ للنفط في المملكة من جانب "مليشيات إرهابية مدعومةٍ من إيران"، حسب قوله.



وأوضح أن المسلمين "يشكلون النسبة الأعلى بين النازحين واللاجئين على مستوى العالم جراء الاضطرابات والحروب وانحسار فرص العيش".



وأكد أن "إعادة هيكلة منظمة التعاون الإسلامي وتطويرَها وإصلاحَ أجهزتها أصبحت ضرورة ملحة لمجابهة التحديات الإقليمية والدولية"، دون تفاصيل أكثر.



والأربعاء، سلم وزير الخارجية التركي، تشاووش أوغلو، الرئاسة الدورية للمنظمة للسعودية بعد استلام تركيا لها عام 2016، خلال اجتماع لوزراء خارجية على مستوى منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة قضايا القمة، بينها إعداد البيان الختامي، وإصدار موقف موحد من القضية الفلسطينية، وتوترات المنطقة، والأقليات المسلمة، وظاهرة الإسلاموفوبيا، وضرورة التصدي للإرهاب.







العثيمين: فلسطين أعلى سلم الأولويات

من جانبه، قدم يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في كلمته "الشكر لتركيا على رئاستها للقمة السابقة وما قامت به من جهود".



وقال: "تبقي القمة الفلسطينية في أعلم سلم أولويتنا جميعا".



وأضاف أن "سلاما عادلا وشامل هو الحل الأمثل ضمن مفاوضات تضع في الحسبان المبادرة العربية ورؤية حل الدولتين في قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية".



وأكد أن "المساس بأمن السعودية كدولة عضو في المنظمة هو مساس بأمن العالم الإسلامي بأسره". ‎



السبسي يدعو لدفع مسار تسوية أزمات المنطقة



فيما أكد الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، في كلمة باسم المجموعة العربية، أن "تسوية مختلف القضايا العربية، وفي مُقدّمتها القضية الفلسطينية العادلة إلى جانب الأزمات القائمة في ليبيا وسوريا واليمن، تُمثّل مدْخلاً رئيسيًّا لإعادة الأمن والاستقرار إلى عموم المنطقة".



وأضاف أن "تسوية مختلف القضايا العربية والاسلامية تقتضي من جميع دول المنطقة وشعوبها مزيد تضافر الجهود وإحكام التنسيق بينها".



وأشار إلى أن ذلك التنسيق خصوصا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي من شأنه "دفع مسارات تسوية هذه القضايا ودرء تداعياتها الخطيرة على دول المنطقة ولا سيما تأثيراتها المباشرة في تَغْذِيَةِ تيّارات الإرهاب والتطرف وتعطيل التنمية واستنزاف الطاقات".



بخاري يدعو لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني



وقال الرئيس النيجيري محمد بخاري الذي تحدث باسم المجموعة الإفريقية: "نشكر الرئيس التركي على التزامه بمثل ومبادئ المنظمة والجهود التي بذلها لتحقيق أهداف المنظمة خلال فترة رئاسته السابقة".



وأكد على ضرورة استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن القمة الإسلامية تنعقد في توقيت مهم لمواجهة التحديات التي يعد من أبرزها الإرهاب.



أمير الكويت يدعو لوقف نزيف الدم بليبيا



وقال أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، إن الوتيرة المتسارعة للتصعيد الذي تشھده المنطقة ينبئ بتداعيات خطيرة على الأمة واستقرارھا، ويحتاج لإفساح المجال لجهود الاحتواء والنأي بمنطقتنا عن التوتر والصدام".



وأضاف: "أشكر فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمھورية تركيا على جھوده المقدرة خلال رئاسة بلاده أعمال دورتنا الماضية".



ودعا المجتمع الدولي أن يفعل جھوده لإحياء عملية السلام مؤكدين أن أي حل للقضية الفلسطينية لابد وأن يستند إلى حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولتھ المستقلة وعاصمتھا القدس الشرقية وفق ما نصت عليھ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.



ودعا لحل سياسي في اليمن وسوريا، داعيا الأطراف في ليبيا إلى "وقف نزيف الدم والعمل على وضع مصلحة بلادھم فوق كل اعتبار وتأمين سلامة أبناء الشعب الليبي الشقيق بالتجاوب مع مساعي المبعوث الدولي".

