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ضبط 418 هاربا من أحكام قضائية في حملة موسعة بأسوان

قبلي وبحري

سجن ضابط وطبيب 15 عاما بتهمة حيازة 7 ألف قرص مخدر بالغربية
سجن ضابط وطبيب 15 عاما بتهمة حيازة 7 ألف قرص مخدر بالغربية

محمود أبو سعد

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ضبط بندقية تركي و2 خرطوش بزمام غرب أسيوط

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز بأسوان ،اليوم الجمعة ، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية ، وأسفرت  الجهود عن ضبط 418هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط  136هارب من جنح الحبس الجزئي، وضبط  14هارببين من جنح الحبس المستأنف ، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 187صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و80 محكوم عليهم في جنح المخالفات وضبط حكمين سرقة تيار كهربائي ، تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط ، وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.


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