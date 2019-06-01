لهذه الأسباب.. الحكومة تلغي «القومي لمكافحة وعلاج الإدمان»

01 يونيو 2019 - 12:44 ص

قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، إلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، وذلك في إطار الجهود المبذولة في سياق خطوات الإصلاح الإداري للدولة لتحقيق الكفاءة والفاعلية، وتوحيد الجهات المختصة بمكافحة وعلاج الإدمان، وتوفيرًا للأعباء المالية الواقعة علي كاهل الموازنة العامة للدولة.

وبناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر، يُلغي القرار الجمهوري رقم 450 لسنة 1986 بتشكيل المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، ويتولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اختصاصات المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.

ونص القرار علي أن تؤول جميع الأصول الثابتة والمنقولة وكافة الحقوق والالتزامات الخاصة بالمجلس، إلى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

كما نص على نقل كافة العاملين بالمجلس إلى المركز بذات درجاتهم وأقدمياتهم التي يشغلونها في تاريخ العمل بهذا القرار ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية.

وهذا إلى جانب نقل الموازنة المخصصة للمجلس، في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020 إلى موازنة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ويصرف منها على الدراسات والأبحاث.

إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أشاد بقرار إلغاء المجلس القومي لمكافحة الإدمان، مشيرًا إلى أن نقل اختصاصاته للمركز القومي للبحوث الجنائية مهم للغاية، لا سيما أنه لا يقتصر الناحية الصحية فقط.

وأضاف «نظير»، في تصريحات خاصة لـ«المصريون»، أن القومي للبحوث الجنائية فيه إصلاح اجتماعي ونفسي كما أنه يهتم بالناحية الصحية، متابعًا «هذا يعني أنه سيكون أفضل لصحة شبابنا، كما أنه سيقلل من السلبيات».

عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لفت إلى أن مكافحة وعلاج الإدمان مسألة مهمة للغاية ومن ثم يجب الاهتمام بها والبحث عن أفضل الطرق لعلاجه والحفاظ على الشباب، مضيفًا أن عملية ترشيد النفقات ليست العامل الأهم وإن كانت ضرورية ولكن الحفاظ على الشباب هو الأهم.

أما، النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، أكدت أهمية القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بشأن دمج الجهات المسئولة عن مكافحة الإدمان، وذلك من خلال إلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، على أن يتولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اختصاصات المجلس.

رئيس اللجنة الفرعية، أوضحت أن ملحق تقرير الختامي 18/19 الخاص بموازنة البرامج والأداء والذي أحاله البرلمان للحكومة لتنفذه، تضمن التوصية بدمج المجلس القومي لعلاج الإدمان، وصندوق مكافحة المخدرات، وإعادة هيكلتهم لتوحيد الجهود وتجنب الازدواجية.

لتوحيد الجهود

وأشارت إلى أن استجابة مجلس الوزراء لهذه التوصية واتخاذ هذا القرار يعتبر خطوة مهمة وفاعلة في الإصلاح الإداري ورفع الكفاءة الخاصة بالمؤسسات.

أداء أفضل

وأكدت «نبيل»، أنه لابد من العمل على توحيد الجهات والهيئات الحكومية المسئولة عن نفس الملفات ودمجها بما يساهم في تقليل النفقات المتعلقة بهذه الهيئات وزيادة فاعلية عملها، خاصة أن دمج الهيئات المرتبط ببعضها البعض يعطى أداءً أفضل لها، وكذلك يحقق فائدة أكبر من حيث تأثيرها على خدمة المواطنين، لافتة إلى ضرورة العمل على دمج الهيئات المتشابهة في مختلف التخصصات لتقليل الازدواجية.