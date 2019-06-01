بعد تراجعه.. قرار حكومي جديد تجاه الدولار

01 يونيو 2019 - 12:23 ص

تراجع سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بقيمة 10 قروش خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليصل إلى 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع، مقارنة بسعر 16.83 جنيها للشراء، و 16.93 جنيها للبيع.

وأعلنت وزارة المالية تثبيت سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية والاستراتيجية الضرورية عند 16 جنيها وتراجع سعره للسلع الأخرى.

ووفقا لمنشور أسعار رقم 6 لسنة 2019 بأسعار صرف الدولار الجمركي الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركى بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك لتحديد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال شهر يونيو 2019 طبقا لقرار وزير المالية رقم 41 لسنة 2017 بتاريخ 2017/2/15.

وأكد القرار موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية، على تثبيت سعر الدولار الجمركية على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية والأجزاء والمكونات الأجنبية الواردة من الخارج للمصانع سواء التى تخضع لأحكام المادة السادسة من القرار الجمهورى رقم 419 لسنة 2018 أو يتم إخضاعها لبند المنتج الكامل وفقا للقاعدة 2/أ من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.

بينما حدد المنشور وسعر الدولار الجمركي 16.8648 جنيها للسلع المنصوص عليها بالكشوف المرفقة مقابل 17.2409 في شهر مايو، على أن يتم العمل بهذه الأسعار اعتبارا من يوم 1 يونيو حتى 30 يونيو 2019.

ونعرض سعر الدولار في عدد من البنوك:

البنك المركزي المصري

16.73 جنيه للشراء

16.83 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري

16.75 جنيه للشراء.

16.85 جنيه للبيع.

بنك مصر

16.75 جنيه للشراء.

16.85 جنيه للبيع.

بنك القاهرة

16.75 جنيه للشراء.

16.85 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي الإسلامي

16.81 جنيه للشراء.

16.90 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي cib

16.7 جنيه للشراء.

16.8 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

16.72 جنيه للشراء.

16.82 جنيه للبيع.

بنك عودة

16.70 جنيه للشراء.

16.80 جنيه للبيع.



