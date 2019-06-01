» الملك سلمان: القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى

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أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للوطن العربي والإسلامي.

وشدد الملك سلمان خلال كلمته  مؤتمر القمة الإسلامية الرابعة عشرالعادية ، على الرفض التام لأي   إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف

وأضاف سلمان، من المؤسف أن يشكل النازحون واللاجئون المسلمون النسبة الأكبر في العالم.

وكانت انطلقت منذ قليل، أعمال مؤتمر القمة الإسلامية الرابعة عشرالعادية، بقصر الصفا فى مكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز،  


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