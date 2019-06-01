الأهلي يكشف حجم إصابة «إكرامي»

01 يونيو 2019 - 12:07 ص

كشف طبيب الأهلي عن حجم الإصابة التى تعرض لها شريف إكرامي حارس مرمى الفريق في إحدى تدريبات الفريق الأخيرة، مشيرًا إلى أنها بسيطة ولا تدعو للقلق وإنها مجرد كدمة في القدم تحتاج للراحة وخوض بعض التدريبات في "الجيم" فقط قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وأكد الجهاز الفني أن شريف إكرامي تعرض لكدمة في مران الفريق الثلاثاء الماضي ويخوض برنامج تأهيلي على أن يخضع للفحص الطبي بعد غد وسيكون جاهزاً بنسبة كبيرة للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد غد عقب زوال أثار الكدمة.

وحصل الأهلى على راحة من التدريبات اليوم وغداً على أن يستأنف تدريباته بعد غد علماً بأن الفريق ينتظر تحديد موقفه من المباريات الرسمية لتحديد برنامجه التدريبي خلال الفترة المقبلة.