سقوط تشكيل عصابى تخصص في تزوير عقود بيع السيارات بالغربية

31 مايو 2019 - 11:40 م

تمكن ضباط مباحث قسم مرور زفتى بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكرى ، مدير المباحث الجنائية، من ضبط متهمين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى تزوير عقود بيع السيارات المستأجرة وإعادة بيعها للمواطنين مرة أخرى.

كانت تحريات الرائد أحمد الديب ، رئيس مباحث قسم مرور زفتى والسنطة، توصلت لقيام كل من " ع .م. م" مقيم العامرية مركز المحلة، "ع.ع.ا" عامل مقيم العامرية مركز المحلة، بالاشتراك فيما بينهما وتكوين تشكيلا عصابيا تخصص فى استئجار السيارات من معارض الايجار وتزوير توكيلات وعقود بيع لها وإعادة بيعها للمواطنين.

ووجه اللواء طارق حسونة ، مدير امن الغربية، بسرعة ضبط المتهمين، تحت إشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمين واعترفا بارتكابهما للوقائع، تحرر المحضر رقم 7869جنح مركز زفتى، وتولت النيابة التحقيق.