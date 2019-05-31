» كأس العالم للشباب.. فرنسا ومالي يتأهلان للدوري لدور الـ16

31 مايو 2019 - 11:28 م

حقق منتخب فرنسا فوزًا غاليًا على نظيره المالى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الجمعة، فى ختام مواجهات المجموعة الخامسة من دور المجموعات لكأس العالم للشباب المقامة فى بولندا.

أحرز أهداف المنتخب الفرنسى كويسانسى فى الدقيقة 12، موسى ديابى من ركلة جزاء فى الدقيقة 65، وأمين جويرى فى الدقيقة 87، فيما سجل للمنتخب المالى، سيكو كواتا فى الدقيقة 14، ودياكيتيى فى الدقيقة الأخيرة.

بتلك النتيجة يحتل المنتخب الفرنسى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يحتل منتخب مالى الوصافة برصيد 4 نقاط ويتأهلان سويا لدور الـ 16، فيما ودع المنتخب السعودي البطولة بدون رصيد من النقاط.