«هواوي» تبدأ إجراءاتها الانتقامية من أمريكا

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هواوي

خالد الشرقاوي - وكالات

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اتخذت شركة "هواوي" الصينية أولى خطواتها الانتقامية من الولايات المتحدة الأمريكية، التي وضعتها ضمن قائمتها السوداء.

أمرت الشركة الصينية موظفيها بإلغاء جميع الاجتماعات المقررة مع الأمريكيين لمناقشة قضايا التكنولوجيا.

وطلبت من موظفيها الأمريكيين العاملين في مقرها الرئيسي العودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ بحسب ما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز".

وبحسب الصحيفة فإنه تم إعادة الموظفين الأمريكيين الذين يعملون في مكتب الشركة في شينزين، والمختصين بمجال البحث والتطوير إلى أمريكا قبل أسبوعين.

هذا ويتهم مسؤولو الشركة الصينية الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تقسم العالم التكنولوجي، بالإضافة لشكوك تتعلق بالتجسس وسرقة العناوين والحسابات السرية، في الوقت الذي تتخوف فيه أمريكا من التوسع التكنولوجي للصين، بحسب الشركة.


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