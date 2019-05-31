مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم في الغربية

محمود أبو سعد
لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين فى حادث تصادم ميكروباص بجرار زراعي، على طريق المحلة زفتى أمام عزبة عويس بزفتى، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى زفتى العام.
وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد شبل مأمور مركز زفتى بتصادم جرار زراعي بسيارة ميكروباص على طريق المحلة – زفتى.
وانتقلت سيارات الإسعاف وشرطة النجدة لمكان الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 2أخرين، وتم نقلهم لمستشفى زفتى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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