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السعودية: 7.2 ملايين أدوا مناسك العمرة الموسم الجاري

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العمرة
العمرة

خالد الشرقاوي - متابعات

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أعلنت السعودية، مساء الجمعة، أن 7.2 مليون زائر أدوا مناسك العمرة خلال الموسم الحالي الذي يبدأ من محرم وينتهي في رمضان.

ووفق مؤشر العمرة الصادر عن وزارة الحج والعمرة، والذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية، فإن "7.2 مليون معتمر من داخل وخارج المملكة أدوا مناسك العمرة".

وقبل أسبوع، أعلنت السعودية أنها تعمل على تمكين 15 مليون زائر من أداء فريضة العمرة، سنويًا، بحلول العام المقبل 2020.

وقبل أسبوعين، أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن أكثر من 6.6 مليون معتمر أدوا فريضة العمرة من خارج المملكة خلال الموسم الحالي.


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