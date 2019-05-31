طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى غداً السبت

31 مايو 2019 - 10:29 م

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون غداً السبت امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، المؤجل من يوم 23 مايو 2019، وذلك في ختام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019.

وأضافت الوزارة أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تعقد لـ 585,980 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية، وتبدأ الساعة التاسعة صباحاً، وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة المسائية، والتي تبدأ الساعة الواحدة ظهراً، لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

وتتمني وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.