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وزيرة الهجرة تستقبل السفير الأرميني الجديد بالقاهرة

الحياة السياسية

السفيرة نبيلة مكرم - وزيرة الهجرة
السفيرة نبيلة مكرم - وزيرة الهجرة

محمود أبو سعد

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استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد كارين جورجوريان سفير دولة أرمينيا لدى مصر، للترحيب به في مهمته الجديدة والتأكيد على ضرورة خلق مزيد من التعاون المشترك وتبادل الخبرات حول ملف الهجرة والجاليات.

من جانبها، هنأت السفيرة نبيلة مكرم السيد كارين جورجوريان على تعيينه سفيرا جديدا لدولة أرمينيا لدى مصر، معربة عن أملها في أن تنعم فترته المقبلة بالتوفيق والسداد، على أن تشهد مزيدا من التعاون المثمر بين الجانبين.

وقالت وزيرة الهجرة: "إننا نتطلع لمزيد من التعاون المشترك والبناء مع الجانب الأرميني وفتح آفاق جديدة تمكننا من مواصلة توطيد العلاقات بين الجانبين حول ملفات الهجرة والجاليات والاستمرار في تبادل خبرات وتجارب البلدين في هذا الملف الهام، لما يحمله تاريخ البلدين من إرث إنساني كبير جاء صنيعة الجالية الأرمينية المصرية في مختلف الأصعدة، تلك العلاقة التي بنيت على الصداقة والتعاون والقائمة على أساس الاحترام المتبادل بين البلدين".

وأكدت الوزيرة على أن المصريين الأرمن جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني المصري ولعبوا دوراً هاماً في تاريخ مصر الحديث ومازالوا يساهمون حتى هذا اليوم بشكلٍ مهم في توطيد العلاقات بين البلدين، لذلك وجب علينا تسليط الضوء على إسهاماتهم ومدى ارتباطهم بمصر واسترجاع ذكرياتهم فيها، وجاء ذلك من خلال الاحتفال بالجالية الأرمينية في مصر التي نظمته وزارة الهجرة العام الماضي.

من جانبه، أعرب  كارين جورجوريان سفير دولة أرمينيا لدى مصر، عن سعادته بلقاء السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، مؤكدا استعداده الكامل لاستمرار التعاون المشترك مع الجانب المصري على مختلف الاصعدة ومنها ملف الهجرة والجاليات، ونتطلع لمزيد من التعاون حول تبادل الخبرات في هذا الملف.

كما أكد السفير اعتزازه الشديد بما تكنه الدولة المصرية من احترام وتقدير للجالية الأرمينية التي عاشت في مصر طيلة هذه العقود، وتجسدت هذه العلاقة عبر الأزمنة المختلفة وتطورت بطبيعة الظروف التي مرت بها الجالية الأرمينية، واستمر هذا التقدير حتى وقتنا الحالي من خلال احتواء الدولة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة بالجالية الأرمينية ودورها الفاعل المؤثر في المجتمع المصري.


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