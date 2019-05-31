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الزمالك يفاوض هذا المدرب الأوروبي لخلافة «جروس»

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الرياضة

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المصريون

الزمالك

جروس

كشف البلجيكي لوك إيميل المدير الفني لفريق طلائع الجيش، دخول مسئولي الزمالك بشكل رسمي في مفاوضات معه لتولي القيادة الفنية للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، خلفًا للسويسري كريستيان جروس والذي رحل عن تدريب الفريق مؤخرًا.

وقال لوك ايميل في تصريحات لموقع “كيك أوف” الجنوب إفريقي: ” قررت الرحيل عن تدريب طلائع الجيش، ولن افعل بند البقاء لموسم إضافي مع الفريق لأنني لست سعيدًا هنا ولكنني لم استقيل ولا أعلم ما سيحدث”.

وأضاف: ” أنا مرشح لتدريب الزمالك، وكيل أعمالي يتواصل مع مسؤولي القلعة البيضاء بشأن تولي قيادة الفريق في الفترة المقبلة، ونحن 3 مدربين في القائمة النهائية مرشحين لتدريب الزمالك”.

وتابع: ” نادي بلاك ليوباردز الجنوب إفريقي أيضًا مهتم بالتعاقد معي لخلافة المدرب ديلان كير، بالتأكيد سأكون سعيدًا بالعودة لجنوب إفريقيا، لكننا لم نتفق حتي الآن على الأمور المالية، وعلينا الوصول لإتفاق، وربما الفرق الأخري مهتمة أيضًا ولا تعلم أبدًا ما سيحدث”.

وتأتي تصريحات “ايميل” في الوقت الذي اعلن فيه رئيس الزمالك مرتضي منصور تعيين خالد جلال مدربًا للفريق الأبيض.


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