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الأهلي يحصل على توقيع على فوزي

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المصريون

الاهلى

انبى

حصل مسئولو لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، على توقيع علي فوزي ظهير أيمن إنبي لمدة 4 سنوات بداية من فترة الانتقالات المقبلة.

وأضافت التقارير أن الأهلي سيحسم الصفقة مع إنبي خلال الأيام المقبلة، وستكون هناك صفقة تبادلية فضلًا عن دفع مقابل مادي، ويختار علي ماهر المدير الفني للنادي البترولي اللاعب الذي يرغب في ضمه من صفوف الأهلي.

ويعاني الفريق الأول بالنادي الأهلي المصري من أزمة في مركز الظهير الأيمن, بسبب تقدم أحمد فتحي في العمر وتراجع مستواه البدني والفني، وكثرة إصابات باسم علي، وعدم وجود بديل مناسب لمحمد هاني لذا طلب الأوروجواني مارتن لاسارتي المدير الفني ,التعاقد مع لاعب في هذا المركز, خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


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