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وزير دفاع الصين يحتج على مواقف أمريكا ضد بلاده

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حسن علام- متابعات

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وزير الدفاع الصينى

الفريق أول وى فنج هه

التصرفات الأمريكية

أعرب وزير الدفاع الصينى، الفريق أول وى فنج هه، عن احتجاج بلاده على التصرفات الأمريكية تجاه تايوان.

وجاء ذلك خلال لقائه مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى، باتريك شاناهان، اليوم الجمعة، وفقا لوزارة الدفاع الصينية.

وقال وى فنج هه: "فى الآونة الأخيرة، أدلى الجانب الأمريكى بعدد من التصريحات والخطوات المتعلقة بتايوان، التى تقوض مبدأ" صين واحدة "، مضيفا: "يعرب الجانب الصينى عن احتجاجه بخصوص ذلك ".

وأكد أن القوات المسلحة الصينية "لا تتزعزع فى تصميمها لحماية سيادة الصين وأمنها ومصالحها".

وقال وزير الدفاع الصيني: "يجب ألا تقلل الولايات المتحدة من حزم الجانب الصيني".

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