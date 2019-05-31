الزمالك يفاوض مدرب هولندي.. تعرف عليه

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الزمالك

القلعة البيضاء

طلائع الجيش

لوك إيميل

دخلت ادارة نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع الهولندي لوك إيميل، المدير الفني لنادي طلائع الجيش، ليتولى مهمة القيادة الفنية للفريق خللفا للسويسري كريستيان جروس.

وقال لوك في تصريحات لموقع "KICK OFF " الجنوب أفريقي: "تواصل معي مسئولين من إدارة نادي الزمالك لتولي المهمة الفنية للفريق، وأكدوا لي أنني ضمن 3 مرشحين لقيادة الفريق من الموسم المقبل".

يذكر أن رئيس نادي الزمالك، أعلن تعيين خالد جلال، مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للسويسري كريستيان جروس، بعد انتهاء عقده مع النادي، ورحيله رسميًا عن تدريب القلعة البيضاء، بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بالدوري الممتاز.

وخطف فريق الإنتاج الحربي تعادلًا ثمينًا من الزمالك خلال المباراة، التي أقيمت بينهما في مؤجلات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الممتاز، بعدما تعادلا بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت.

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