شاهد.. مصر تدخل موسوعة "حينيس" بأطول مائدة افطار

31 مايو 2019 - 05:03 م

تدخل مصر للمرة الثانية علي التوالي خلال شهر رمضان موسوعة "جينيس" بأطول مائدة افطار في العالم والتي تم تنظيمها في العاصمة الادارية الجديدة وبلغ طولها 3 آلاف متر وبحضور ومشاركة نحو 7 آلاف مشارك فى وجود ممثلين من موسوعة جينيس.

ومن جانبه قال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية المنظمة للمائدة، إنه تقرر تنظيم هذا الحدث الضخم غداً السبت، ويشمل تنفيذ زيارات قبل الإفطار لأهم أحياء ومعالم العاصمة الإدارية بغرض تعريف المواطن المصرى بأحد أضخم المشروعات العمرانية فى العالم، يلى ذلك الجلوس على مائدة الإفطار الجماعى، ثم بدء فعاليات سهرة رمضانية متميزة فى قلب العاصمة الإدارية تشمل فقرات فنية لفنانين متميزين بالإضافة إلى شاشات عملاقة لمتابعة مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا.

وأضاف الحسينى، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن إدارة العاصمة الإدارية تسعى للخروج بالحدث بشكل متميز وفريد بحضور ومشاركة كافة شركاء نجاح العاصمة الإدارية من مطورين ومستثمرين وموردين بغرض إلقاء الضوء على العاصمة على المستوى المحلى والدولى فى ظل حضور إعلامى مكثف.